Pellicani | Tendenza non buona preoccupante il dato sull' affluenza
Nicola Pellicani, candidato del Partito Democratico, ha commentato l'affluenza alle urne durante uno spoglio in diretta, dicendo che la tendenza non sembra positiva. Ha precisato di non voler esprimere giudizi definitivi al momento. La dichiarazione è stata rilasciata presso un hotel di Mestre, dove i sostenitori di un altro candidato stanno seguendo i risultati elettorali. Pellicani ha evidenziato preoccupazione per i dati sull’affluenza senza fornire analisi dettagliate.
Nicola Pellicani, candidato consigliere del Partito Democratico, ha rilasciato una prima dichiarazione all'hotel Leonardo di Mestre, dove i sostenitori di Andrea Martella stanno seguendo lo spoglio in diretta: «La tendenza non mi sembra buona, ma per ora non do giudizi di merito - ha detto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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