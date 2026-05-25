Pellicani | Tendenza non buona preoccupante il dato sull' affluenza

Notizia in breve

Nicola Pellicani, candidato del Partito Democratico, ha commentato l'affluenza alle urne durante uno spoglio in diretta, dicendo che la tendenza non sembra positiva. Ha precisato di non voler esprimere giudizi definitivi al momento. La dichiarazione è stata rilasciata presso un hotel di Mestre, dove i sostenitori di un altro candidato stanno seguendo i risultati elettorali. Pellicani ha evidenziato preoccupazione per i dati sull’affluenza senza fornire analisi dettagliate.