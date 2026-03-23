Referendum giustizia il dato definitivo sull' affluenza nel casertano

Seggi chiusi. Comincia lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla riforma sulla giustizia. Alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, il dato sull'affluenza si attesta intorno al 48%. Il voto riguarda l'approvazione della legge costituzionale che modifica l'ordinamento giudiziario. In particolare il voto era sulla separazione delle carriere tra organo giudicante e inquirente; lo sdoppiamento del Csm, la creazione di un’Alta Corte Disciplinare per giudicare eventuali illeciti per i pubblici ministeri. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Referendum giustizia, affluenza: 14% alle 12. Il dato del ViminaleROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12.

Tutto quello che riguarda Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, alle 12 dato parziale affluenza sfiora il 15%; Referendum Giustizia: i dati dell’affluenza alle ore 12:00 nel Comune di Bagheria. Ha votato il 9.95% degli aventi diritto; Referendum giustizia: i dati sull'affluenza a Roma, municipio per municipio; Giustizia, affluenza referendum oltre 38%. I DATI COMPARATI.

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Urne aperte per il secondo giorno di voto sul referendum sulla Giustizia. Alle 15 ci saranno i primi exit poll, poi inizierà lo spoglio. Alle 23 di ieri (22 marzo) aveva votato il 46,1% degli elettori; un’affluenza al di sopra delle previsioni, la più alta per un referendu facebook

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