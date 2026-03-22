Buona affluenza in Toscana per il referendum | alle 19 dato di poco inferiore al 45 per cento

Da corrieretoscano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Prosegue la crescita della partecipazione in Toscana per il referendum sulla giustizia: alle 19 la media regionale si attesta al 44,70%. Il portale Eligendo del Ministero dell’Interno evidenzia una spiccata attività elettorale nel territorio fiorentino, che guida la classifica provinciale con il 48,33%, seguito da Prato al 45,85%. In provincia di Livorno ha votato il 43,85% degli aventi diritto. Più staccate le province di Massa Carrara (40,76%) e Grosseto (41,97%). Nel dettaglio comunale, il dato della città di Firenze sfiora la soglia del 50%, fermandosi al 49,76%, mentre il primato assoluto di affluenza spetta a Bagno a Ripoli con il 52,18%, seguito a brevissima distanza da Sesto Fiorentino (52,09%). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

buona affluenza in toscana per il referendum alle 19 dato di poco inferiore al 45 per cento
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