Frosinone abbandona rifiuti in strada | individuato e sanzionato dalla Polizia Locale

Nella parte bassa della città, un uomo è stato individuato e sanzionato dalla Polizia Locale per aver abbandonato rifiuti in strada. Il nucleo di Polizia Ambientale ha svolto le verifiche e ha identificato il responsabile, che è stato multato secondo le norme vigenti. L'episodio si è verificato recentemente, e le autorità hanno ribadito l'importanza di rispettare le regole sulla gestione dei rifiuti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sulla quantità di rifiuti abbandonati è stato reso noto.

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