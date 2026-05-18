Frosinone abbandona rifiuti in strada | individuato e sanzionato dalla Polizia Locale
Nella parte bassa della città, un uomo è stato individuato e sanzionato dalla Polizia Locale per aver abbandonato rifiuti in strada. Il nucleo di Polizia Ambientale ha svolto le verifiche e ha identificato il responsabile, che è stato multato secondo le norme vigenti. L'episodio si è verificato recentemente, e le autorità hanno ribadito l'importanza di rispettare le regole sulla gestione dei rifiuti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sulla quantità di rifiuti abbandonati è stato reso noto.
Il nucleo di Polizia Ambientale del Comando della Polizia Locale di Frosinone ha identificato e sanzionato l’autore di un abbandono illecito di rifiuti avvenuto nella parte bassa della città.Gli agenti, coordinati dal comandante Dino Padovani, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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