Abbandona rifiuti in strada denunciato | A volte mi va bene a volte mi va male

Un uomo di 44 anni residente a San Giorgio delle Pertiche è stato denunciato dalla Polizia Locale del Camposampierese per aver abbandonato sei sacchi di rifiuti domestici lungo la ciclovia Ostiglia. L’episodio si è verificato nel territorio del comune e il procedimento riguarda la gestione dei rifiuti abbandonati. La denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria.

La Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 44 anni, residente nel comune di San Giorgio delle Pertiche, per aver abbandonato sei sacchi condominiali di rifiuti domestici lungo la ciclovia Ostiglia, nel territorio del comune di Santa Giustina in Colle. La segnalazione è giunta lo scorso gennaio dal personale dell'ufficio che si occupa della manutenzione della ciclovia Ostiglia per conto della Federazione, che ha notato la presenza dei sacchi abbandonati lungo il percorso ciclopedonale. L'allarme ha immediatamente attivato la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Antonio Paolocci, che in breve tempo è riuscita a risalire all'autore del gesto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

