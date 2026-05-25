Pelleriti nuovo sindaco di Basicò | vittoria su Cotone crolla la partecipazione
Filippo Pelleriti è diventato il nuovo sindaco di Basicò con il 53% dei voti, battendo Antonio Cotone che si è fermato al 47%. La vittoria è arrivata con il sostegno della lista “Basicò nel Cuore”. La partecipazione alle urne è stata bassa rispetto alle elezioni precedenti.
A Basicò è Filippo Pelleriti il nuovo sindaco. Il candidato sostenuto dalla lista “Basicò nel Cuore” conquista il Comune con il 53% dei consensi, superando Antonio Cotone, fermo al 47% con la lista “Basicò Ieri Oggi Domani”.Il risultato definitivo arriva al termine dello scrutinio dell’unica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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