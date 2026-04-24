Mercato del lavoro | stabili i livelli di occupazione a Ravenna ma ' crolla' la partecipazione femminile

A Ravenna, i livelli di occupazione rimangono stabili nel 2025, ma si registra un calo significativo della partecipazione femminile nel mercato del lavoro. La situazione riflette un quadro più ampio in tutta la regione, dove il settore occupazionale si mantiene stabile, pur evidenziando criticità nella partecipazione delle donne. Il quadro generale del mercato del lavoro in Romagna si presenta con basi solide, ma con alcune aree da rafforzare per garantire maggiore equità e inclusione.

“Il panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata”. Così Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna analizzando i numeri del Rapporto Annuale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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