Pellegrinaggio alla Mecca 1,5 milioni nelle tende allestite a Mina

Da lapresse.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati lunedì dalla Mecca verso Mina, in Arabia Saudita, segnando l’inizio ufficiale dell’Hajj. I fedeli si sono diretti verso le tende allestite nella zona, dando il via al pellegrinaggio annuale, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. La mobilitazione ha coinvolto persone provenienti da diversi paesi, tutte riunite in questa tradizionale cerimonia religiosa.

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Circa 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati lunedì dalla città santa de La Mecca verso Mina, in Arabia Saudita, segnando l’inizio ufficiale dell’Hajj, il pellegrinaggio annuale, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam, richiama fedeli da tutto il mondo. Come da tradizione, nel primo giorno dell’Hajj i pellegrini raggiungono la città provvista di tende allestita nel deserto di Mina. Le celebrazioni si stanno svolgendo sotto temperature elevate, con le autorità saudite impegnate a garantire sicurezza e assistenza sanitaria ai partecipanti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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