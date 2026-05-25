Pellegrinaggio alla Mecca 1,5 milioni nelle tende allestite a Mina

Notizia in breve

Circa 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono spostati lunedì dalla Mecca verso Mina, in Arabia Saudita, segnando l’inizio ufficiale dell’Hajj. I fedeli si sono diretti verso le tende allestite nella zona, dando il via al pellegrinaggio annuale, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. La mobilitazione ha coinvolto persone provenienti da diversi paesi, tutte riunite in questa tradizionale cerimonia religiosa.