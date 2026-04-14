Crotone travolge il Catania | dominio tattico e vittoria netta 2-0

Il Crotone ha vinto 2-0 in casa contro il Catania, imponendo il proprio ritmo durante l'incontro. La squadra di casa ha mostrato una superiorità tattica e tecnica rispetto agli avversari, riuscendo a controllare il gioco e a concretizzare le occasioni create. La partita si è conclusa con un risultato che rispecchia la differenza di approccio tra le due formazioni sul campo.

Il Crotone ha imposto il proprio ritmo in casa contro il Catania, chiudendo l'incontro con un netto 2-0 che riflette una superiorità tecnica e tattica ben superiore al semplice punteggio finale. La squadra crotonese ha dominato gran parte della sfida, mostrando una struttura di gioco capace di soffocare gli avversari e di gestire le fasi cruciali del match con maturità. Dominio tattico e gestione degli spazi La chiave del successo crotonese risiede nella capacità di aver tolto tempo e respiro ag .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone travolge il Catania: dominio tattico e vittoria netta 2-0 Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells: vittoria netta e ottavi conquistatiJannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria. Leggi anche: In Sicilia vittoria netta del "No" al Referendum sulla giustizia: il voto a Catania Curva Sud Catania!!! Catania - Salernitana 2-0!