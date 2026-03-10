Masci riconfermato sindaco di Pescara | vittoria netta dopo il voto ripetuto

Carlo Masci è stato riconfermato sindaco di Pescara con oltre il 58% dei voti dopo il voto ripetuto in alcune sezioni. La vittoria, netta, conferma la sua posizione di leadership nella città. Masci ha dichiarato di voler rappresentare tutti i cittadini di Pescara, mantenendo l’impegno preso durante la campagna elettorale. La sua riconferma si è concretizzata con i risultati delle urne.

Pescara - Dopo la ripetizione del voto in alcune sezioni, Carlo Masci supera il 58% e resta alla guida di Pescara, promettendo di essere sindaco di tutti. Carlo Masci resta alla guida del Comune di Pescara. Il sindaco uscente, candidato del centrodestra, è stato nuovamente confermato alla guida della città adriatica al termine del voto ripetuto in 23 sezioni su 170, consultazione disposta dopo la decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato parte delle operazioni elettorali delle amministrative del giugno 2024 per la presenza di irregolarità giudicate gravi e sostanziali. Il nuovo scrutinio ha confermato la fiducia degli elettori nei confronti del primo cittadino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

