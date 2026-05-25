Pecora intrappolata nei calanchi di Roccamalatina salvata dai Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Un’area di calanchi nel territorio di Guiglia è stata teatro di un intervento di soccorso nel primo pomeriggio del 25 maggio 2026. Una pecora era rimasta intrappolata tra le formazioni rocciose e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo aver valutato la situazione, i soccorritori sono riusciti a liberare l’animale senza riportare ferite. L’operazione si è conclusa senza complicazioni e l’animale è stato restituito ai proprietari.