Pecora intrappolata nei calanchi di Roccamalatina salvata dai Vigili del Fuoco

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’area di calanchi nel territorio di Guiglia è stata teatro di un intervento di soccorso nel primo pomeriggio del 25 maggio 2026. Una pecora era rimasta intrappolata tra le formazioni rocciose e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo aver valutato la situazione, i soccorritori sono riusciti a liberare l’animale senza riportare ferite. L’operazione si è conclusa senza complicazioni e l’animale è stato restituito ai proprietari.

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Un singolare ma delicato intervento di soccorso ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio 2026, nel territorio comunale di Guiglia. Intorno alle 15.20, la macchina dei soccorsi si è attivata per una pecora in seria difficoltà all'interno della cornice del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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