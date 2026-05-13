Incidente a Cellole sulla statale | auto ribaltata donna intrappolata tra le lamiere soccorsa dai vigili del fuoco

Un incidente si è verificato sulla strada statale 212 nel territorio di Cellole, nel Casertano. Un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata e una donna che si trovava all’interno è rimasta intrappolata tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall’abitacolo e successivamente l’hanno consegnata alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Sul luogo sono presenti anche le forze dell’ordine.

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