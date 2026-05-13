Incidente a Cellole sulla statale | auto ribaltata donna intrappolata tra le lamiere soccorsa dai vigili del fuoco
Un incidente si è verificato sulla strada statale 212 nel territorio di Cellole, nel Casertano. Un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata e una donna che si trovava all’interno è rimasta intrappolata tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall’abitacolo e successivamente l’hanno consegnata alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Sul luogo sono presenti anche le forze dell’ordine.
Auto ribaltata sulla SP 212 nel Casertano, una donna incastrata nell’abitacolo liberata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Auto ribaltata fuori strada a Fino Mornasco: donna incastrata soccorsa dai vigili del fuoco
Incidente sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari: tre auto coinvolte, un ferito estratto dai Vigili del fuocoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! È di due feriti il bilancio...