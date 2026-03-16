Tartaruga intrappolata nell' Alveo Comune Nocerino salvata dai vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta alcuni giorni fa in via Raffaele Pucci a Nocera Inferiore per soccorrere una tartaruga d’acqua rimasta intrappolata nell’alveo Comune Nocerino. I vigili sono riusciti a liberare l’animale, che si trovava in difficoltà. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’animale e la sua successiva messa in sicurezza.

Giorni fa, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta in via Raffaele Pucci a Nocera Inferiore per soccorrere una tartaruga d’acqua in difficoltà. L’animale era intrappolato nel tratto scoperto dell’Alveo Comune Nocerino, un canale presente lungo la zona. La segnalazione era giunta da alcuni passanti che, notando l’animale in difficoltà, hanno allertato il comando deo Vigili del Fuoco. La squadra di soccorso, giunta sul posto, ha individuato la tartaruga e, con delicatezza e professionalità, è riuscita a recuperarla dal canale. Dopo aver verificato le buone condizioni di salute dell’animale, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberarla in un ambiente più sicuro: il laghetto di San Mauro SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Precipitano tra i rovi mentre cercano asparagi, le grida udite dai passanti. Coppia salvata dai vigili del fuocoTerni, 7 marzo 2026 – Paura nel tardo pomeriggio nella zona di San Bartolomeo, a Terni, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un...

Mansarda in fiamme ad Assisi, persona salvata dai Vigili del fuocoI Vigili del fuoco di Assisi, con il supporto di una squadra della sede centrale, sono intervenuti nelle prime ore della mattina nel Comune di...