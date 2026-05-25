peaky blinders il look di charlie heaton nello spin off ambientato nel dopoguerra

Notizia in breve

Nello spin-off di Peaky Blinders ambientato negli anni Cinquanta, Charlie Heaton interpreterà Charles Shelby. La serie si svolge nella Birmingham del dopoguerra e mostra un nuovo aspetto del personaggio. L’attore è stato confermato nel cast, e il suo ruolo sarà centrale nel racconto ambientato in quel periodo storico. La produzione ha condiviso immagini del look di Heaton, che si distingue per uno stile tipico dell’epoca.