Peaky Blinders il look di Charlie Heaton nello spin-off ambientato nel dopoguerra
Nello spin-off di Peaky Blinders ambientato negli anni Cinquanta, Charlie Heaton interpreterà Charles Shelby. La serie si svolge nella Birmingham del dopoguerra e mostra un nuovo aspetto del personaggio. L’attore è stato confermato nel cast, e il suo ruolo sarà centrale nel racconto ambientato in quel periodo storico. La produzione ha condiviso immagini del look di Heaton, che si distingue per uno stile tipico dell’epoca.
Peaky Blinders svela il look di Charlie Heaton nella serie tv sequel: l’attore interpreterà Charles Shelby nella Birmingham degli anni ’50. L’universo criminale di Birmingham si prepara a riaccendere i motori con un balzo temporale in avanti che promette di entusiasmare i telespettatori di tutto il mondo. Il franchise di Peaky Blinders ha ufficialmente mostrato il primo scatto ufficiale che ritrae l’attore Charlie Heaton, noto al grande pubblico per il suo ruolo in “Stranger Things“, nei panni di uno dei protagonisti della nuova serie tv sequel. Questo capitolo inedito esplorerà le vicende della famiglia Shelby portando la narrazione direttamente nel cuore degli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su 2anews.it
PEAKY BLINDERS sequel series (2027) First Look | Charlie Heaton | Cillian Murphy | Netflix | Cast
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