Charlie Heaton è Charles Shelby nel sequel di Peaky Blinders

Dopo aver interpretato il personaggio di uno dei protagonisti di Stranger Things, Charlie Heaton sarà ora nel cast del sequel di Peaky Blinders, dove interpreterà un membro della famiglia Shelby. La notizia arriva dopo diverse stagioni della serie originale, che ha seguito le vicende di una famiglia di gangster nel Regno Unito. Heaton, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie di fantascienza, passa così a un contesto completamente diverso, entrando a far parte di una produzione con un cast già consolidato.

Dopo anni passati a sopravvivere nell’Upside Down di Stranger Things, Charlie Heaton è pronto a vestire i panni di un Shelby. Netflix e BBC hanno ufficialmente svelato il suo ruolo nella serie sequel di Peaky Blinders, confermando uno dei casting più attesi degli ultimi mesi. Heaton interpreterà Charles Shelby, il figlio maggiore di Tommy Shelby, il personaggio iconico portato in scena da Cillian Murphy nella serie originale e nel film Peaky Blinders: The Immortal Man. La prima immagine ufficiale lo ritrae con uno sguardo fisso in camera, già perfettamente calato nell’atmosfera cupa e tesa che da sempre caratterizza la saga creata da Steven Knight. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Charlie Heaton JOINS Peaky Blinders Sequel

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