Charlie Heaton è stato fotografato sul set del sequel di Peaky Blinders, interpretando il figlio di Tommy. Nella prima immagine, l’attore è vestito con abiti degli anni Cinquanta, diverso dai tipici look degli anni Ottanta. La produzione sta girando scene ambientate in quel periodo storico, e Heaton appare già nel suo ruolo nel progetto ancora senza titolo.

Nella prima immagine che lo ritrae sul set del sequel ancora senza titolo di Peaky Blinders, Charlie Heaton si catapulta negli anni ’50 anziché negli anni ’80. La famossima serie tv Netflix scritta e diretta da Steven Knight, sta per riaprire il mondo fumè di Birmingham con una nuova avvincente storia. Charlie Heaton nelle prime immagini dal set. Heaton, noto soprattutto per il ruolo di Jonathan Byers nella serie di successo di Netflix “Stranger Things”, interpreterà Charles Shelby nella serie, in cui recita anche Jamie Bell nel ruolo del suo fratellastro Duke Shelby. La serie di sei episodi si concentrerà sulla nuova generazione degli Shelby, dopo l’uscita di scena del patriarca Tommy, interpretato da Cillian Murphy, nel film spin-off “The Immortal Man”, uscito di recente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charlie Shelby è cresciuto. Charlie Heaton interpreterà il figlio di Tommy nel sequel di ‘Peaky Blinders’

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