Pd chi è pronto a uscire | elezioni vicine arriva la slavina

Marianna Madia ha lasciato il Partito Democratico, in un momento in cui diversi membri stanno valutando se fare altrettanto. La decisione arriva in vista di elezioni imminenti, e alcuni iscritti stanno considerando di abbandonare il partito. La situazione ha portato a un clima di incertezza tra i componenti del partito, con alcuni che si stanno preparando a uscire.

Sono tempi di scelta, per molti, nel Pd. Marianna Madia ha lasciato, da sola, il Pd. Ma sono in tanti a riflettere se non sia il caso di seguire il suo esempio. Le aree di sofferenza sono a Bruxelles, ma anche a Roma. Nel primo caso i più sofferenti sono Pina Picierno, in prima linea nella difesa di Kiev e dell’integrazione europea, una delle fondatrici del Pd, e Giorgio Gori, europarlamentare dopo essere stato sindaco di Bergamo. Entrambi, in questi anni, sono state voci molto critiche rispetto alla linea attuale. Chiedendo risposte che non sono mai arrivate. «Questa mattina, dal finestrino della macchina che mi portava a Viterbo per un incontro con gli studenti universitari, ho incrociato per caso questo murales di Altiero Spinelli sull’Appia», scriveva ieri Picierno su X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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