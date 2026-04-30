Elezioni a Cervia e Faenza | arriva la segretaria del Pd Elly Schlein | Un segnale politico forte e molto importante

Domenica 3 maggio, la segretaria nazionale del Partito Democratico sarà presente in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaco del centrosinistra alle imminenti elezioni amministrative di fine maggio. La visita si inserisce nel quadro delle campagne elettorali per Cervia e Faenza, due dei comuni coinvolti nelle consultazioni. Si tratta di un evento che coinvolge direttamente la scena politica locale e nazionale, con la presenza di una figura di rilievo del partito.

Con le elezioni sempre più vicine, arrivano i 'big' della politica italiana nel Ravennate. Domenica 3 maggio la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà infatti in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 24 e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Tre anni di Elly Schlein a Largo del Nazareno, la segretaria del Pd che non è diventata leaderTre anni fa, il 12 marzo del 2023, Elly Schlein diventava segretaria nazionale del Partito democratico, battendo al ballottaggio delle primarie, con... Leggi anche: Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’ Una raccolta di contenuti Si parla di: Renzi e il caso 25 aprile: Liberazione sequestrata da minoranza violenta. Lepore? Lo appoggerò. Elly Schlein a Cervia, Faenza e Imola domenica 3 maggioDomenica 3 maggio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Romagna per sostenere i candidati sindaco del centrosinistra alle ... corriereromagna.it Elly Schlein del Pd in provincia di Ravenna a sostegno di Massimo Isola e Mirko BoschettiDomenica 3 maggio la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaco del ... ravennanotizie.it