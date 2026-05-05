L'ex ministro lascia il suo incarico e si apre una frattura nel partito, con alcune fazioni che si spostano verso posizioni più riformiste. Le primarie sono al centro dell’attenzione, mentre il partito perde membri e si confronta con le divisioni interne. La presenza di un terzo candidato riformista si fa strada, complicando ulteriormente il panorama politico interno al Pd.

Guardare alla sfida delle primarie evitando il terzo incomodo "riformista", anche se il Pd perde pezzi. Nella giornata in cui si concretizza l'addio, a lungo annunciato, della deputata Marianna Madia, che aderisce al gruppo parlamentare di Italia Viva-Casa Riformista, Elly Schlein continua a tenere come orizzonte i gazebo, puntando a un uno contro uno con Giuseppe Conte. L'obiettivo? Non finire in una tenaglia tra il leader del M5s e un eventuale candidato centrista che rischierebbe di farla perdere in un confronto senza doppio turno. Ma il rischio è che il partito imploda, tra fughe solitarie verso Italia Viva e la tentazione di gran parte della minoranza dem di un Terzo Polo con Azione, prima delle elezioni politiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex ministro Madia lascia. Slavina riformista nel Pd

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Chi è Marianna Madia, l’ex ministra che lascia il Pd per Italia Viva di Renzi?La deputata del Pd, Marianna Madia lascerà il Partito Democratico per approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Lo scrive l’Ansa citando fonti parlamentari. Ex ministra per la S ... tag24.it

La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia VivaLa deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia viva. tg24.sky.it

La notizia è che Marianna Madia ha appena lasciato il Partito Democratico e se ne va - anzi, sarebbe meglio dire torna - con Renzi. Ed è una ottima notizia. Ha scoperto, dopo tre anni dalle primarie, che il Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra, che dice e fa f - facebook.com facebook

Da Schlein a Renzi, per un centrosinistra “riformista radicale”. Parla Madia. Di @mariannarizzini x.com