Un errore di Cambiaso nel derby contro il Torino potrebbe portare a una cessione a fine stagione. Durante la partita di ieri sera, il giocatore si è reso protagonista di un errore che ha influito sull’esito dell’incontro. La società sta valutando il suo futuro nel club, considerando la possibilità di cambiare rotta dopo le recenti prestazioni. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alle prestazioni future.

di Luca Fiore Cambiaso si è reso protagonista con un altro errore contro il Torino nel derby di ieri sera con il club che è chiamato a fare valutazioni sul futuro. La Juventus esce dal derby contro il Torino con parecchi dubbi e rimpianti, ripetuto come un mantra ormai in questa stagione. Il pareggio per 2-2 dopo il doppio vantaggio iniziale di Dusan Vlahovic ha lasciato strascichi pesanti, in particolare per l’ennesimo errore di Andrea Cambiaso. L’esterno è finito nel mirino delle critiche per la prima rete segnata del Torino con Cesare Casadei, episodio che ha cambiato l’inerzia sul campo. L’azione evidenzia le difficoltà difensive dell’esterno italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pazienza finita con Cambiaso? Ennesimo errore contro il Torino e cessione a fine stagione che potrebbe diventare realtà

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