Il diavolo veste Prada 2 e la borsa dei popcorn che potrebbe diventare l’it-bag più improbabile della stagione

Al cinema torna Il diavolo veste Prada, attirando l’attenzione con la presenza di un secchiello per popcorn a forma di borsa, disponibile negli Stati Uniti. La pellicola vede il ritorno di protagoniste e protagonisti noti, mentre la nuova borsa in questione sta facendo discutere tra gli appassionati di moda e cinema. La produzione ha annunciato la presenza di questa novità come parte della promozione del film.

Ma se la curiosità attorno al film è già altissima, a far parlare in queste ore è anche un gadget decisamente insolito. Negli Stati Uniti alcune catene cinematografiche hanno infatti svelato un secchiello per popcorn da collezione ispirato proprio all’universo della pellicola: una borsa rossa in gomma pensata per contenere i popcorn, trasformando il classico snack da cinema in un vero accessorio fashion. Il gadget sarà disponibile in alcune sale americane, tra cui quelle della catena AMC Theatres, e verrà venduto insieme a un piccolo kit per fan: un paio di occhiali da sole e una copia del magazine fittizio Runway Magazine. Un’operazione che gioca apertamente con l’immaginario moda del film e che, prevedibilmente, ha già fatto impazzire i collezionisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 e la borsa dei popcorn che potrebbe diventare l’it-bag più improbabile della stagione Articoli correlati Il diavolo veste Prada 2: il secchiello per i popcorn dedicato al film è il più fashion che si sia mai vistoL’attesa per Il Diavolo Veste Prada 2 non passa solo dal grande schermo, ma anche dal merchandising più inatteso. Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevenditeIl l 29 aprile arriverà nelle sale italiane l'atteso sequel con star Meryl Streep e, per l'occasione, è stato realizzato del merchandise davvero... Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema Approfondimenti e contenuti su Il diavolo veste Prada 2 e la borsa dei... Temi più discussi: Aperte le prevendite di Il Diavolo Veste Prada 2; Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult; Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevendite. Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cultLeggi su Sky TG24 l'articolo Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult ... tg24.sky.it Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabileTra le novità più attese c’è l’arrivo nel cast di Simone Ashley, diventata celebre grazie alla serie Bridgerton, che nelle prime immagini sembra già destinata a incrociare (e forse contrastare) la leg ... vanityfair.it Un Invito al Lusso Premiere Esclusiva Il Diavolo Veste Prada 2 Mercoledì 29 aprile ore 21:00 Dove Al Cityplex Moderno Un Evento unico, una serata speciale pensata per te ai massimi livelli! Solo per chi sa riconoscere l’eccellenza: • Merchandising - facebook.com facebook La top Bella Hadid è la prima beauty ambassadir globale Prada. Debutta con Prada Touch, il primo blush multiuso della Maison, multiuso e sensoriale x.com