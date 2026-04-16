Milik Juventus l’ennesimo infortunio decide il suo futuro in bianconero Ecco che cosa accadrà a fine stagione

Un nuovo infortunio ha coinvolto il centravanti polacco della Juventus, influenzando le decisioni sul suo futuro con la maglia bianconera. La situazione si è verificata durante una delle sessioni di allenamento o partita, e la sua condizione attuale potrebbe determinare eventuali scelte da parte della società al termine della stagione. Restano da valutare le conseguenze di questo episodio sulla permanenza del giocatore in rosa.

di Angelo Ciarletta Milik Juventus, l’ennesimo infortunio del centravanti polacco decide il suo futuro a Torine. Ecco che cosa accadrà alla fine del campionato. La Juve perde definitivamente Arkadiusz Milik, protagonista di un calvario fisico che sembra non avere fine. Secondo un’analisi di Tuttosport, l’ennesimo infortunio muscolare — una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra — sancisce la parola fine sulla sua esperienza in bianconero. CONTINASSA JUVE LIVE Il calciatore polacco, che tra tutti gli elementi in rosa vanta le migliori movenze da numero nove, ha trascorso gran parte del suo tempo al JMedical anziché sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juventus, l’ennesimo infortunio decide il suo futuro in bianconero. Ecco che cosa accadrà a fine stagione Notizie correlate Leggi anche: Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita Leggi anche: Era rientrato da poco, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio e stagione finita Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Era appena rientrato, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio: stagione finita; Un calvario lungo 10 anni: tutti gli infortuni di Milik; Incredibile Milik: nuovo infortunio muscolare, il polacco costretto all'ennesimo stop; Juventus, infortunio per Milik: l'esito degli esami. Juventus, non c’è pace per Milik: nuovo infortunio!Nuovo infortunio per Milik e stop di 20-30 giorni. L'attaccante polacco ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite ... fantamaster.it Juventus, Milik e l'ultima tegola per Spalletti: l'attacco dei sogni non si vedrà maiNuovo infortunio per il polacco Milik e stagione finita: dovrà osservare oltre un mese di stop, per il tecnico bianconero Spalletti continua l'emergenza davanti visto che anche Vlahovic è ko ... sport.virgilio.it (TS) "Juventus: Milik e Openda ai saluti a fine stagione" https://ow.ly/21Bi50YKfZZ - facebook.com facebook Non solo #Milik, la #Juventus perde anche #Cabal: lesione all'adduttore x.com