Punta Marina si pensa a una nuova ' casa' per gli esemplari Il sindaco | Ecco dove potrebbe sorgere il bosco dei pavoni

A Punta Marina si discute la possibilità di creare una nuova area dedicata agli esemplari di pavoni. Il sindaco ha riferito di aver partecipato a un'assemblea pubblica ad ottobre, durante la quale sono stati affrontati lavori di riqualificazione di alcune strade e collegamenti tra diverse zone. Durante l'incontro, nessun cittadino ha sollevato questioni relative alla situazione dei pavoni, nonostante si siano fatti alcuni accenni sul possibile insediamento di un bosco dedicato a questi uccelli.

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