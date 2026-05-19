Punta Marina si pensa a una nuova ' casa' per gli esemplari Il sindaco | Ecco dove potrebbe sorgere il bosco dei pavoni
A Punta Marina si discute la possibilità di creare una nuova area dedicata agli esemplari di pavoni. Il sindaco ha riferito di aver partecipato a un'assemblea pubblica ad ottobre, durante la quale sono stati affrontati lavori di riqualificazione di alcune strade e collegamenti tra diverse zone. Durante l'incontro, nessun cittadino ha sollevato questioni relative alla situazione dei pavoni, nonostante si siano fatti alcuni accenni sul possibile insediamento di un bosco dedicato a questi uccelli.
“A ottobre sono stato a Punta Marina per un'assemblea pubblica sul tema del rifacimento di viale dei Navigatori e della bretella che collegherà il centro di Punta Marina con Lido Adriano, ci fosse stato un cittadino a chiedermi o a lamentarsi della situazione dei pavoni”. Non le manda a dire il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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