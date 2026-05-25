Pauroso incendio nella zona nord di Catania | vigile del fuoco ferito
Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante un incendio scoppiato nella zona nord di Catania, vicino alla Timpa di Leucatia. Le fiamme hanno interessato un’area vasta e difficile da controllare. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, ma ancora non si conosce l’entità delle ferite dell’operatore. L’incendio è in corso di spegnimento, con l’intervento delle squadre di emergenza. Non ci sono ancora dettagli sui danni causati dall’incendio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’area interessata dalle fiamme. Un violento incendio è divampato nella zona settentrionale di Catania, in particolare nei pressi della Timpa di Leucatia. Dalla zona di Via Manzella si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile a chilometri di distanza, che ha subito allarmato residenti e passanti. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. A causa dell’estensione del rogo, è stato necessario anche il supporto di un elicottero antincendio, impiegato per le operazioni dall’alto. Un pompiere ferito durante le operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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