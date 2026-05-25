Paura sulla Tangenziale auto divorata dalla fiamme nei pressi dello svincolo per Arenella

Notizia in breve

Alle 19, una vettura in transito sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli ha preso fuoco vicino allo svincolo per Arenella, generando una colonna di fumo visibile a distanza. L'incendio si è sviluppato nei pressi dell'uscita per la zona ospedaliera, coinvolgendo l'auto e provocando disagi al traffico. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti. La dinamica esatta dell'incendio non è ancora nota.