Paura sulla Tangenziale auto divorata dalla fiamme nei pressi dello svincolo per Arenella
Alle 19, una vettura in transito sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli ha preso fuoco vicino allo svincolo per Arenella, generando una colonna di fumo visibile a distanza. L'incendio si è sviluppato nei pressi dell'uscita per la zona ospedaliera, coinvolgendo l'auto e provocando disagi al traffico. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti. La dinamica esatta dell'incendio non è ancora nota.
Erano circa le 19 quando ha iniziato ad alzarsi una colonna di fumo da un'auto in marcia sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, dopo lo svincolo per Arenella, non lontano dall'uscita per la zona ospedaliera. Prima che le fiamme si propagassero, l'autista è riuscito ad accostare e a scendere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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