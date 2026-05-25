Paura sulla Tangenziale auto divorata dalla fiamme nei pressi dello svincolo Arenella
Alle 19 si è sviluppato un incendio su un'auto in transito sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, vicino allo svincolo Arenella, poco distante dall'uscita per la zona ospedaliera. Una colonna di fumo si è alzata dall'auto, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Non sono stati segnalati feriti, ma la carreggiata è stata interessata dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Erano circa le 19 quando ha iniziato ad alzarsi una colonna di fumo da un'auto in marcia sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, dopo lo svincolo Arenella, non lontano dall'uscita per la zona ospedaliera. Prima che le fiamme si propagassero, l'autista è riuscito ad accostare e a scendere dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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