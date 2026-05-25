Paura sulla Tangenziale auto divorata dalla fiamme nei pressi dello svincolo Arenella

Notizia in breve

Alle 19 si è sviluppato un incendio su un'auto in transito sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, vicino allo svincolo Arenella, poco distante dall'uscita per la zona ospedaliera. Una colonna di fumo si è alzata dall'auto, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Non sono stati segnalati feriti, ma la carreggiata è stata interessata dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.