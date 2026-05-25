A Tokyo, 26 persone sono state intossicate da uno spray urticante spruzzato da un uomo in un centro commerciale. Dieci di loro sono state ricoverate in ospedale, mentre le altre sono state assistite sul posto. La polizia ha avviato indagini per accertare le motivazioni e l’identità dell’autore. Non sono stati segnalati feriti gravi. La fuga di sostanza tossica ha provocato panico tra i presenti.

26 persone intossicate, 25 trasportate all’ospedale. È il primo bilancio di un episodio che ha avuto luogo a Tokyo, all’interno del centro commerciale Ginza Six, dove un uomo ha spruzzato una sostanza tossica con uno spray mentre si trovava nei pressi dell’area bancomat. Secondo le prime indiscrezioni la sostanza spruzzata potrebbe essere capsaicina, la stessa presente nei peperoncini. La strada che conduce all’ingresso dell’edificio è stata preclusa al traffico e i pompieri sono già sul posto. 26 persone intossicate a Tokyo Le tracce di uno spray urticante sulle pareti L'incubo che ritorna: i fatti del Sarin nel 1995 26 persone intossicate a Tokyo Secondo LaPresse, a Tokyo sono stati momenti concitati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura nel centro commerciale di Tokyo, sostanza tossica rilasciata con uno spray: 25 persone in ospedale

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