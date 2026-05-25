Paura nei cieli | bimotore costretto ad atterraggio d’emergenza nei campi

Notizia in breve

Un bimotore ha effettuato un atterraggio d’emergenza in un campo vicino a Sant’Elia Fiume Rapido, nella zona di Querceto. L’incidente ha coinvolto un aeromobile costretto a scendere in area aperta, generando preoccupazione tra i residenti. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali feriti o cause dell’emergenza. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità, che stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.