Paura nei cieli | bimotore costretto ad atterraggio d’emergenza nei campi
Un bimotore ha effettuato un atterraggio d’emergenza in un campo vicino a Sant’Elia Fiume Rapido, nella zona di Querceto. L’incidente ha coinvolto un aeromobile costretto a scendere in area aperta, generando preoccupazione tra i residenti. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali feriti o cause dell’emergenza. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità, che stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.
Grande paura a Sant’Elia Fiume Rapido, nella zona di Querceto, dove un bimotore è stato protagonista di un atterraggio d’emergenza che ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità.Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo, in viaggio da Vercelli verso Benevento, avrebbe improvvisamente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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