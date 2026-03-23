Arrivano, tutti quelli che possono, perché vorrebbero esserci e di sicuro al ct Rino Gattuso va rinosciuto un merito: aver costruito un gruppo, attraverso mille difficoltà. Basterà per superare l’ Irlanda del Nord giovedì a Bergamo e poi la vincente tra Galles e Bosnia il 31 marzo, e quindi andare ai Mondiali dai quali manchiamo dal 2014? Impossibile dirlo adesso. Certo un momento così delicato non sta nascendo sotto una buona stella, tra acciacchi vari, infortuni interi o a metà e nessuna possibilità di lavorare insieme con il tempo che sarebbe giusto avere a disposizione. Anche ieri un rappresentante di club di serie A (Massara, Roma) si è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gattuso costretto a fare la conta. Italia in emergenza nei playoff

Articoli correlati

Batosta Gattuso, in tre saltano i playoff: è emergenza totaleMercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il...

Gattuso: 5 giovani pronti a salvare l’Italia ai playoffIl tecnico Gennaro Gattuso si trova a meno di una settimana dalla pubblicazione della rosa ufficiale per i playoff mondiali, con la sfida contro...

Approfondimenti e contenuti su Gattuso costretto

Temi più discussi: Tonali costretto a uscire in Champions, ansia Gattuso: le condizioni in vista di Italia-Irlanda del Nord; Scamacca infortunato, l'attaccante dell'Atalanta salta il playoff con l'Italia. Le condizioni (e i possibili sostituti); Federico Chiesa torna in Nazionale dopo quasi due anni: convocato da Gattuso per i playoff Mondiali; Scamacca infortunato, salta il playoff con l'Italia. Ecco chi può sostituirlo per gli spareggi Mondiali.

Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSGNiente da fare per Marco Verratti e Gennaro Gattuso, che sperava di contare sul centrocampista ex Paris Saint-Germain nei playoff Mondiali che aspettano. tuttomercatoweb.com

Italia, nuovi problemi per Verratti: Gattuso costretto a rinunciarciNiente da fare per Marco Verratti. Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso è costretto a rinunciare al centrocampista dell Al-Duhail per i playoff Mondiali di marzo. Secondo quanto ... lalaziosiamonoi.it

NON COSÌ SCONTATA LA NAZIONALE! Bastoni non ha mai potuto svolgere una seduta di lavoro regolare a causa del dolore. In dubbio anche ora anche la sua presenza con la Nazionale nei playoff Mondiali. Gennaro Gattuso costretto a sceg facebook

#Tonali costretto a uscire in Champions, ansia #Gattuso: le condizioni in vista di #ItaliaIrlandadelNord x.com