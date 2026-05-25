N on è importante quanto la si è studiata, quanto la si capisce o quanto la si ascolta. Quando si tratta di parlarla, agli italiani assale sempre l’ansia da lingua straniera. E non è una semplice scusa o un luogo comune. Tutt’altro. A confermarlo è l’ EF English Proficiency Index 2025 che colloca l’Italia al 59° posto, ultima dei paesi europei, per competenze reali della lingua inglese. Nonostante i dati ISTAT affermino l’esatto opposto. Com’è possibile? Perché tanti italiani soffrono di xenoglossofobia, ovvero l’ansia da lingua straniera. L’università non ha età: il boom degli studenti over 40 nelle aule italiane X Leggi anche › 50 di vita in più: la rivoluzione silenziosa della longevità italiana Ansia da lingua straniera, gli italiani soffrono di xenoglossofobia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paura di parlare in inglese (o in qualsiasi altra lingua straniera)? In Italia siamo in tanti e si chiama xenoglossofobia

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Talking on the Phone in English Nail It Without Panic | English Practice | English podcast

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