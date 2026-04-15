Centro estetico a Roma trasformato in clinica di medicina con info in lingua straniera | titolare denunciata

Un centro estetico situato nel quartiere Esquilino di Roma è stato sequestrato dalle autorità, che hanno denunciato la titolare per esercizio abusivo della professione. Durante un controllo, sono stati trovati e sequestrati materiali e apparecchiature non autorizzate. Sono stati inoltre rilevati elementi che attestano la trasformazione di un'attività di estetica in una clinica di medicina senza le necessarie autorizzazioni. La donna è stata portata in commissariato per gli accertamenti del caso.

Eseguita a Roma una denuncia per esercizio abusivo della professione. Un centro estetico del quartiere Esquilino è stato trasformato in una clinica abusiva dove venivano eseguiti trattamenti di medicina estetica senza personale qualificato. Le indagini e la scoperta della clinica abusiva Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno individuato una struttura che, pur presentandosi come centro dedicato alla cura della persona, era in realtà una clinica illegale. All’interno, si svolgevano trattamenti di medicina estetica in totale assenza di personale abilitato e qualificato. Gestione e modalità operative La responsabile della clinica, con l’aiuto di alcuni dipendenti anch’essi privi di titoli abilitativi in ambito sanitario, gestiva un vero e proprio laboratorio di medicina “fai da te”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Centro estetico a Roma trasformato in clinica di medicina con info in lingua straniera: titolare denunciata Notizie correlate Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma: si praticavano interventi anche ai genitaliAll'interno venivano effettuati interventi di medicina estetica senza garanzie né prodotti conformi: trattamenti anche ai genitali senza medici. Roma, blitz all’Esquilino: centro estetico usato come clinica abusivaLa Polizia di Stato ha messo sotto sequestro un centro estetico nel quartiere Esquilino, accusato di operare come una clinica medica illegale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma, sequestro all'Esquilino. Nessun dipendente aveva i titoli abilitativi; Chirurgia estetica horror, la battaglia contro gli studi abusivi: Vogliono tutti un ritocchino; Sequestrato centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva; QUESTURA DI ROMA * : CLINICA ABUSIVA SEQUESTRATA ALL'ESQUILINO, MEDICINA ILLEGALE IN CENTRO ESTETICO CINESE. Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma: si praticavano interventi anche ai genitaliAll'interno venivano effettuati interventi di medicina estetica senza garanzie né prodotti conformi: trattamenti anche ai genitali senza medici ... fanpage.it Centro estetico a Roma trasformato in clinica di medicina con info in lingua straniera: titolare denunciataSecondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno individuato una struttura che, pur presentandosi come centro dedicato alla cura della persona, era in realtà una clinic ... virgilio.it Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva. x.com I poliziotti della Divisione amministrativa della questura di Roma hanno sequestrato un centro estetico del quartiere Esquilino trasformato in clinica abusiva. La titolare è stata denunciata per il reato di esercizio abusivo della professione medica. - facebook.com facebook