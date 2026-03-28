Maturità 2026 studenti con DSA | strumenti compensativi tempi aggiuntivi e dispensa dalle prove scritte di lingua straniera Cosa dice l’ORDINANZA

L’ordinanza ministeriale del 26 marzo stabilisce le modalità di svolgimento dell’esame di maturità 2026 per gli studenti con DSA certificati. Tra le disposizioni, sono previsti strumenti compensativi, tempi aggiuntivi e la possibilità di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. L’articolo 25 della norma definisce le modalità di applicazione di queste misure, che riguardano esclusivamente gli studenti con diagnosi riconosciuta ai sensi della legge del 2010.

L'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo disciplina, all'articolo 25, le modalità di svolgimento dell'esame di maturità 2026 per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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