Paura a Torre Uluzzo | scivola tra il parco e la scogliera i vigili del fuoco la salvano in elicottero

Da lecceprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'escursionista è caduta ieri pomeriggio nel parco di Porto Selvaggio, nella zona di Torre Uluzzo, riportando ferite. La donna è scivolata tra il parco e la scogliera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che l'hanno recuperata e evacuata in elicottero. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona o sulle cause della caduta.

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PORTO SELVAGGIO (Nardò) - Paura, ieri pomeriggio, nel parco di Porto Selvaggio, in località Torre Uluzzo, dove un'escursionista è rimasta ferita in seguito a una rovinosa caduta. La donna, secondo quanto ricostruito fino ad ora, stava camminando in una zona particolarmente impervia compresa tra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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