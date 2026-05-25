Paura a Torre Uluzzo | scivola tra il parco e la scogliera i vigili del fuoco la salvano in elicottero

Notizia in breve

Un'escursionista è caduta ieri pomeriggio nel parco di Porto Selvaggio, nella zona di Torre Uluzzo, riportando ferite. La donna è scivolata tra il parco e la scogliera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che l'hanno recuperata e evacuata in elicottero. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni della persona o sulle cause della caduta.