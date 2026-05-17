Scivola in un fosso a causa del fango | i vigili del fuoco lo salvano con l' elicottero

Un uomo che aveva percorso circa cinque chilometri è rimasto bloccato in un fosso a causa del terreno fangoso. Dopo aver scivolato e caduto, si è aggrappato a un albero per evitare di finire più in profondità. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero per recuperarlo. L’operazione di salvataggio si è conclusa senza incidenti, e l’uomo è stato portato in salvo. I soccorritori hanno poi assistito l’uomo fino all’arrivo di un’ambulanza.

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