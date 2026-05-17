Scivola in un fosso a causa del fango | i vigili del fuoco lo salvano con l' elicottero

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo che aveva percorso circa cinque chilometri è rimasto bloccato in un fosso a causa del terreno fangoso. Dopo aver scivolato e caduto, si è aggrappato a un albero per evitare di finire più in profondità. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero per recuperarlo. L’operazione di salvataggio si è conclusa senza incidenti, e l’uomo è stato portato in salvo. I soccorritori hanno poi assistito l’uomo fino all’arrivo di un’ambulanza.

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Dopo aver camminato per cinque chilometri era scivolato in un fosso, a causa del terreno fangoso, rimanendo aggrappato a un albero. Nonostante la situazione di pericolo, l’uomo, un sacerdote ortodosso, è riuscito comunque a mettersi in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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