Sacerdote scivola in un fosso dentro Villa Adriana | i vigili del fuoco lo salvano con l' elicottero

Un sacerdote è rimasto intrappolato in un fosso all’interno di Villa Adriana dopo aver percorso circa cinque chilometri. Il terreno fangoso ha causato la caduta, e l’uomo si è aggrappato a un albero per cercare di non cadere più. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un elicottero per il recupero. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’uomo, che è stato trasportato in sicurezza.

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