Sacerdote scivola in un fosso dentro Villa Adriana | i vigili del fuoco lo salvano con l' elicottero

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sacerdote è rimasto intrappolato in un fosso all’interno di Villa Adriana dopo aver percorso circa cinque chilometri. Il terreno fangoso ha causato la caduta, e l’uomo si è aggrappato a un albero per cercare di non cadere più. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un elicottero per il recupero. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’uomo, che è stato trasportato in sicurezza.

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Dopo aver camminato per cinque chilometri era scivolato in un fosso, a causa del terreno fangoso, rimanendo aggrappato a un albero. Nonostante la situazione di pericolo, l’uomo, un sacerdote ortodosso, è riuscito comunque a mettersi in contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco, che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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