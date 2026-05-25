Paura a San Severo | crolla solaio di un fabbricato in via Teano Appulo
A San Severo, nel pomeriggio di ieri, si è verificato il crollo del solaio di un edificio situato al civico 26 di via Teano Appulo. L’incidente è avvenuto nel piano fuori terra di un condominio e ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti. Non risultano persone coinvolte o ferite. La polizia e i tecnici sono intervenuti per le verifiche e per valutare la stabilità dell’edificio.
Attimi di paura a San Severo, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, si è verificato il crollo del solaio di un fabbricato al piano 'fuori terra’, all'interno di un condominio al civico 26 di via Teano Appulo. Il cedimento è stato causato, verosimilmente, da precedenti infiltrazione che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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