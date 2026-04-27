San Felice a Cancello crolla solaio di una casa in ristrutturazione | tre operai sotto le macerie

Questa mattina, in via Cantariello a San Felice a Cancello, si è verificato un incidente durante i lavori di ristrutturazione di una casa. Un boato improvviso ha fatto crollare il solaio, finendo per seppellire tre operai sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che stanno cercando di estrarre le persone coinvolte. La zona è stata messa sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Un boato improvviso, poi un silenzio carico di paura. È così che si è consumato l’incidente che questa mattina ha scosso la tranquillità di via Cantariello, a San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello, dove il solaio di un’abitazione in ristrutturazione è crollato all’improvviso, trascinando con sé anche il balcone dell’immobile. Sotto le macerie sono rimasti tre operai, tutti originari di Acerra, impegnati nei lavori edili. In pochi istanti la scena si è trasformata in un dramma: polvere, detriti e grida hanno riempito l’aria, mentre i residenti, allarmati dal fragore del crollo, si sono precipitati fuori dalle loro case e hanno immediatamente allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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