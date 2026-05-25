Paura a Romano di Lombardia | fiamme distruggono una roulotte

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 25 maggio lungo la circonvallazione esterna a nord ovest di Romano di Lombardia, distruggendo una roulotte. Le fiamme hanno interessato un veicolo parcheggiato, con i vigili del fuoco intervenuti per spegnerle. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono state disposte indagini per accertare le cause del rogo. La roulotte è stata completamente annerita e danneggiata dalle fiamme.

Romano di Lombardia. Incendio nel pomeriggio di lunedì 25 maggio lungo la circonvallazione esterna a nord ovest dell’abitato. Le fiamme hanno interessato una roulotte posizionata nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni, che fortunatamente non sono state raggiunte dal rogo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia e una squadra di supporto da Treviglio. In campo anche i carabinieri di Urgnano e la polizia locale. L’allarme è scattato intorno alle 14 tramite il 112. L’origine del rogo non è ancora stata accertata. Non risultano feriti né persone intossicate. Non si registrano coinvolgimenti di bombole o altri elementi pericolosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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