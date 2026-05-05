Fiamme avvolgono e distruggono un chiosco estivo nella piazzetta di Casalabate

Nel pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato in piazzetta Padre Pio nella marina di Casalabate, coinvolgendo un chiosco in legno. Le fiamme hanno avvolto la struttura, causandone la distruzione totale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze legate all’incendio.

CASALABATE (Trepuzzi) – Fiamme improvvise hanno avvolto e distrutto, nel pomeriggio, un chiosco in legno posizionato in piazzetta Padre Pio, nella marina di Casalabate. La struttura, utilizzata prevalentemente nel periodo estivo per la vendita di frutta e verdura, era vuota ed è andata.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Fiamme avvolgono il Suv di un imprenditore: ripreso dalle telecamere un uomoNARDÒ – In due diversi interventi, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, i vigili del fuoco hanno domato gli incendi che hanno interessato... Le fiamme avvolgono il sottotetto di un'abitazione, intervengono i vigili del fuocoOFFAGNA – La squadra dei vigili del fuoco di Osimo è intervenuta poco prima delle 13 in via dei Tornei, nel territorio comunale di Offagna, per un... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fire Punch: fuoco, vendetta e un mondo che gela; Incendio al Lago di Resia | fienile in fiamme e soccorsi coordinati. Incendio a Olbia, le fiamme distruggono 3 auto nel parcheggio di un hotelFiamme a Olbia vicino a un hotel: i Vigili del Fuoco domano un incendio che ha distrutto tre auto. Indagini in corso per accertare le cause ... cagliaripad.it Ancona, paura sull'autostrada A14: le fiamme distruggono un camion carico di cartaANCONA – Paura sull'autostrada A14: le fiamme distruggono un camion carico da carta, rallentamenti e code sull'arteria. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 7 in autostrada A14, in ... corriereadriatico.it Incendio in un vivaio, le fiamme avvolgono un capannone di 1.200 metri quadrati - facebook.com facebook