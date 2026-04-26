Incendio a Roma in fiamme una roulotte Uomo di 62 anni in pericolo di vita

Un incendio ha coinvolto una roulotte nella periferia sud di Roma, provocando gravi conseguenze per un uomo di 62 anni senza fissa dimora. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, e le autorità stanno indagando sul fatto. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 62 anni, senza fissa dimora, coinvolto nell'incendio della sua roulotte a Roma, zona sud.Incendio al Torrino NordIl rogo è scoppiato intorno alle 22.30 di sabato 25 aprile, in zona Torrino Nord, nel IX municipio di Roma. Ad andare in fiamme una roulotte.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Incendio in una roulotte all’Eur: gravemente ustionato un 62enne mentre cucinava, rischia di morireRischia di morire per le gravissime ustioni un 62enne rimasto coinvoltio in un incendio divampato in una roulotte in zona Eur a Roma. Incendio in abitazione di Massa: uomo di 68 anni perde la vita nel rogoUn uomo di 68 anni è morto in un incendio divampato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio nel cuore di Massa, in una abitazione situata nel quartiere... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme; Casperia, colpito dalle fiamme mentre brucia le sterpaglie: ricoverato a Roma; Pfas e tumori rari tra i vigili del fuoco: ecco i risultati dello studio; Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto. Esplode fornelletto in una roulotte. Nell'incendio rimane gravemente ustionato un uomoIl 62enne sarebbe in fin di vita. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo parcheggiato in un'area verde in via Oceano Indiano ... rainews.it Fiamme in roulotte a Roma, un ferito graveIncendio di una roulotte in sosta presso un'area verde in via dell'Oceano Indiano al Torrino a Roma. Sul posto i carabinieri della compagnia e della?stazione Eur. (ANSA) ... ansa.it Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita ift.tt/1OpRGkj x.com +++ULTIMORA+++ - Un uomo di 49 anni, originario di Casarano, ha perso la vita questa mattina in un violento scontro tra la sua moto, una Kawasaki Ninja 1000, e una Fiat 500. Dopo l'i - facebook.com facebook