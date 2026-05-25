Patto di stabilità Lagarde all’Italia | ‘attenersi alle regole’

Da imolaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente della Banca centrale europea ha detto che l’Italia deve rispettare le regole del patto di stabilità, in particolare quelle sul deficit, il debito e il bilancio. Ha sottolineato che il paese deve operare all’interno di queste norme. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto in cui si discute delle politiche fiscali italiane e delle possibili conseguenze di eventuali violazioni delle regole europee.

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Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. La governatrice della Bce ha risposto così a una domanda sulla richiesta dell’Italia di derogare al Patto di stabilità per compensare lo shock energetico. “È importante anzitutto agire tutti insieme come europei anziché cercare percorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasti di una frammentazione”, ha aggiunto Lagarde.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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