Il vicepremier italiano ha rivolto un appello all'Unione Europea chiedendo di modificare le regole del Patto di stabilità. Ha dichiarato che, senza interventi, il paese rischia di rimanere bloccato in ambiti economici e finanziari. La richiesta si inserisce nel dibattito sulle politiche di bilancio e sulla gestione delle finanze pubbliche nel contesto europeo. La questione riguarda principalmente le restrizioni imposte alle spese e agli investimenti degli stati membri.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini lancia un grido d'allarme all'Unione Europea. Lo fa nel corso del suo intervento alla riunione straordinaria dei ministri dei Trasporti dell'Ue di questa mattina, in cui ha illustrato le misure adottate dal Governo per mitigare gli effetti del “caro-carburante” e sostenere il settore dei trasporti e della logistica. L'Italia, osserva Salvini, ribadisce la "necessità di dare maggiore flessibilità e spazio di manovra, anche fiscale, agli Stati membri sospendendo il patto di stabilità" per fronteggiare l'impatto della crisi nel Golfo. Il Patto di Stabilità e crescita (Stability and Growth Pact) è un accordo tra i paesi dell'Unione Europea che impone dei vincoli alle finanze pubbliche per garantire bilanci sani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini all'Ue: "Cambiamo le regole del Patto di stabilità o l'Italia sarà bloccata"

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Non chiudo l'Italia perché Bruxelles è comandata da cretini. Se non cambiano le regole europee, se non tolgono i vincoli di questo maledetto Patto di stabilità, che blocca la possibilità di aiutare chi è in difficoltà, l'Italia rischia di fermarsi. Non ho nessuna intenz x.com

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