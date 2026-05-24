Christine Lagarde boccia la richiesta di deroga dell' Italia sul Patto di stabilità | Attenersi alle regole

Notizia in breve

La presidente della Bce ha dichiarato che l’Italia non può ottenere una deroga al Patto di stabilità e deve rispettare le regole esistenti. Ha affermato che le normative europee devono essere seguite senza eccezioni. La sua posizione è stata espressa durante un’intervista televisiva, senza ulteriori dettagli su eventuali negoziati o richieste specifiche. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle norme fiscali europee.