Christine Lagarde boccia la richiesta di deroga dell' Italia sul Patto di stabilità | Attenersi alle regole
La presidente della Bce ha dichiarato che l’Italia non può ottenere una deroga al Patto di stabilità e deve rispettare le regole esistenti. Ha affermato che le normative europee devono essere seguite senza eccezioni. La sua posizione è stata espressa durante un’intervista televisiva, senza ulteriori dettagli su eventuali negoziati o richieste specifiche. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle norme fiscali europee.
Christine Lagarde non dà margini all’Italia sulla deroga del Patto di stabilità. Ospite in tv a Che tempo che fa, la presidente della Banca centrale europea ha ribadito il “no” al governo Meloni che spinge da settimane per ottenere in Europa la possibilità di uno scostamento dai parametri Ue, così da poter fronteggiare l’impennata dei prezzi dell’energia a causa della crisi dello stretto di Hormuz. Il no di Lagarde all’Italia Una motivazione non sufficiente per fare eccezioni sul Patto di stabilità secondo Christine Lagarde, che si è appellata al rispetto delle norme sui bilanci. “Dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio, e operare all’interno di queste regole”, ha dichiarato la presidente della Bce rispondendo alla domanda di Fabio Fazio sulla richiesta di deroga del governo Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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