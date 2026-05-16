Mensa a scuola la polemica è servita a Melzo | Pasti soltanto per chi paga

A Melzo, in provincia di Milano, si è aperta una discussione sulla gestione della mensa scolastica. Secondo quanto comunicato dal gestore, a partire dall’anno prossimo i pasti saranno disponibili solo per le famiglie che hanno saldato le fatture. Il gestore ha inoltre invitato i genitori a controllare eventuali debiti accumulati. La decisione ha suscitato reazioni tra le famiglie, che si sono trovate a confrontarsi con questa scelta.

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