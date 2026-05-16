Mensa a scuola la polemica è servita a Melzo | Pasti soltanto per chi paga
A Melzo, in provincia di Milano, si è aperta una discussione sulla gestione della mensa scolastica. Secondo quanto comunicato dal gestore, a partire dall’anno prossimo i pasti saranno disponibili solo per le famiglie che hanno saldato le fatture. Il gestore ha inoltre invitato i genitori a controllare eventuali debiti accumulati. La decisione ha suscitato reazioni tra le famiglie, che si sono trovate a confrontarsi con questa scelta.
Melzo (Milano) – Mensa scolastica, il gestore alle famiglie: dall’anno prossimo niente pasti a chi non paga, “invitiamo i genitori a verificare la propria posizione debitoria”. La comunicazione di Dussmann Service è dei giorni scorsi, e la bufera (anche politica) è già servita. In una nota il Pd va all’assalto dell’Amministrazione: “Pur comprendendo l’esigenza organizzativa del gestore - così la segretaria dem Tatiana Tritone - facciamo fatica a capire come il Comune intenda garantire che nessun bambino venga allontanato dalla mensa per un errore tecnico o un pagamento in ritardo. Inaccettabile comunque che un soggetto privato che ha vinto un appalto pubblico diffonda comunicazioni di questo tenore senza che l’ente locale, amministrato da Civiche che si sono sempre presentate come paladine di solidarietà e inclusione, intervenga”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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