Ardea protesta davanti alla scuola di via Tanaro | al centro la gestione dei pasti in mensa

Oggi alle 12 si svolge davanti alla scuola elementare di via Tanaro, a Nuova California, un’assemblea delle mamme. La riunione riguarda la gestione dei pasti forniti in mensa nel plesso scolastico. La protesta si concentra sulle modalità di distribuzione e sulla qualità del servizio offerto ai bambini. L’evento è aperto a chi desidera partecipare e conoscere meglio la situazione.

Ardea, 25 marzo 2026 – Si terrà oggi alle 12 davanti alla scuola elementare di via Tanaro, a Nuova California, un’assemblea delle mamme per affrontare la situazione segnalata all’interno del servizio mensa del plesso scolastico. Al centro della vicenda ci sono i pasti nel refettorio scolastico. Secondo quanto riferito, alcuni bambini usufruiscono regolarmente del servizio mensa, mentre altri, i cui genitori non avrebbero effettuato il pagamento, resterebbero nello stesso locale senza consumare il pasto. In alcuni casi, sarebbero stati gli stessi compagni a condividere parte del pranzo. La situazione, riferiscono alcune mamme, avrebbe creato disagio tra le famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Servizio mensa alla De Amicis, l'M5S presenta un'interrogazione sulla qualità dei pastiDopo le segnalazioni di numerosi genitori per i problemi legati alla qualità e alla quantità dei pasti somministrati agli alunni nel plesso Leonardo... Leggi anche: Disservizi alla mensa scolastica: “Porzioni ridotte, ritardi e pasti riciclati”