Dal 21 maggio arriva nei cinema il nuovo film horror che trasforma un viaggio sulla strada in un incubo. La pellicola racconta di un viaggio che, per alcune persone, si trasforma in un’esperienza mortale. Ogni anno, più di 130 milioni di persone partono per un viaggio on the road, ma oltre 15.000 di loro non tornano mai a casa. La trama si concentra su questa realtà spaventosa.

Oltre 130 milioni di persone ogni anno partono per un viaggio on the road. Ma per più di 15.000 di loro, quel viaggio non ha mai un ritorno. È da questo dato inquietante che prende forma “Passenger”, il nuovo horror diretto da André Øvredal, in arrivo nelle sale italiane dal 21 maggio 2026 con Eagle Pictures. Un film che promette tensione crescente e atmosfere oscure, trasformando uno dei simboli di libertà – il viaggio su strada – in una discesa nel terrore. Un viaggio che cambia tutto. La storia segue una giovane coppia che, dopo aver assistito a un violento incidente sull’autostrada, decide di ripartire lasciandosi alle spalle l’accaduto. Ma qualcosa, invisibile e inquietante, è salito a bordo con loro.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Passenger”: il nuovo horror on the road che trasforma un viaggio in un incubo dal 21 maggio al cinema

PASSENGER – Trailer Ufficiale (2026) | NON SIETE SOLI

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