Sicurezza al pronto soccorso la negoziazione per gestire l' emergenza

La gestione di situazioni di emergenza nei pronto soccorso si trova ad affrontare sempre più frequentemente episodi di disturbo comportamentale acuto. Questi episodi, spesso imprevedibili, richiedono interventi immediati da parte del personale sanitario per garantire la sicurezza di tutti i presenti. La negoziazione con i pazienti coinvolti si rivela uno dei metodi adottati per ridurre i rischi e gestire le emergenze in modo efficace.

Il disturbo comportamentale acuto rappresenta oggi una delle sfide più ardue e delicate per chi lavora nei pronto soccorso. Questa condizione si manifesta attraverso agitazione psicomotoria, stati mentali alterati e condotte aggressive o disorganizzate che mettono in serio pericolo l'incolumità.🔗 Leggi su Veronasera.it

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