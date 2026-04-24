L’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia si trova in una situazione critica, con i letti occupati al 99% e quasi 19.000 accessi al pronto soccorso. La situazione è stata segnalata come un livello di emergenza, con il reparto di emergenza che fatica a gestire l’afflusso di pazienti. La situazione è stata comunicata dalle autorità sanitarie, che monitorano costantemente i numeri di accesso e la disponibilità dei posti letto.

? Cosa sapere Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia: 18.961 accessi e letti al 99 per cento.. Carenza di 450 assunzioni e blocchi nelle dimissioni protette causano il sovraffollamento dei reparti.. I dati del primo trimestre 2026 rivelano che l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha registrato 18.961 accessi al pronto soccorso, con una saturazione dei posti letto che ha toccato il 99 per cento. La situazione emergetasi durante l'ultimo periodo dell'anno è stata discussa in consiglio regionale giovedì scorso, quando la presidente Stefania Proietti ha risposto alle interrogazioni presentate da Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei, evidenziando come nei primi tre mesi del 2026 le urgenze mediche siano aumentate del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, pronto soccorso al limite: letti al 99% e allarme emergenze

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