Padiglioni chiusi e cortei pro Pal Alla Biennale scoppia la protesta anti Israele

Alla Biennale di Venezia, circa venti padiglioni sono stati chiusi in segno di protesta contro Israele, coinvolgendo le aree dei Giardini e dell'Arsenale. Contestualmente, sono stati organizzati cortei a sostegno di una posizione pro palestina. La manifestazione ha coinvolto artisti e visitatori, creando un clima di tensione all’interno dell’esposizione. La situazione ha attirato l’attenzione sulla presenza di contestazioni durante l’evento culturale.

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Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. A chiudere, per il momento, sono stati Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate ma non è escluso che se ne aggiungano altri nel corso del pomeriggio. È il frutto dello sciopero dei lavoratori “contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina”, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio, inoltre, è previsto un corteo con partenza alle 16.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Padiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti Israele Manifestazione nazionale per la Palestina Notizie correlate L'altro boicottaggio. I pro-pal contro Israele alla BiennaleDopo il caso Russia, una lettera firmata da oltre 170 tra artisti e operatori chiede l’esclusione dello stato ebraico dalla kermesse. Bagarre a Palazzo Marino contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv: scoppia la protesta pro Pal, aula sgomberataMilano, 20 aprile 2026 – Bagarre oggi, lunedì 20 aprile, in consiglio comunale dove è scoppiata la protesta Pro Pal per la decisione del sindaco... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: File chilometri­che ai padiglioni La curiosità cresce con le polemiche. Venti padiglioni nazionali chiusi alla Biennale di Venezia per protesta anti-IsraeleLa mobilitazione interessa Giardini e Arsenale e comprende anche la Svizzera; promossa da collettivi come Anga e segnalata dal canale Global Project ... laregione.ch Biennale di Venezia, le proteste in diretta: corteo pro Pal e padiglioni chiusi contro IsraeleLa giornata dell'8 maggio alla manifestazione d'arte: diversi spazi espositivi hanno chiuso i battenti per protesta. Manifestazione in via Garibaldi, non lontano dai Giardini della Biennale ... corrieredelveneto.corriere.it