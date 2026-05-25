Parolario si sposta a Palazzo Natta nel segno del giallo | chi è stato?
Parolario 2026 si svolge a Palazzo Natta con un focus sul giallo e il noir. La rassegna comprende incontri su romanzi, processi, cronaca, podcast e intelligenza artificiale. Le conversazioni esplorano i diversi modi di raccontare l’indagine e la sua evoluzione nel tempo. La programmazione si concentra sulla rappresentazione del mistero e dell’investigazione nei vari linguaggi narrativi e tecnologici.
Dal giallo classico al noir contemporaneo, dai processi alla cronaca fino ai podcast e all’intelligenza artificiale, Parolario 2026 attraversa il tema dell’indagine nei suoi molti linguaggi e nelle sue trasformazioni. Per una settimana scrittori, giornalisti, magistrati, criminologi, illustratori. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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